Губернатор Свердловской области отменил все ковидные ограничения, кроме масочного режима 

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил почти все ограничительные меры, связанные с COVID-19. Как написал глава региона в своём Instagram, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости среди свердловчан.

«Сегодня я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного режима. Концертные площадки и другие общественные места могут заполняться полностью, QR-коды теперь не нужны даже для музеев и госучреждений. Ситуация с заболеваемостью позволяет нам пойти на такой шаг. Если она и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок», — написал Евгений Куйвашев.

На территории Свердловской области полностью отменены QR-коды и требование к социальному дистанцированию. Также сняты запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения по заполняемости площадок. Обязательным остаётся масочный режим в местах скопления людей и в общественном транспорте.

Напомним, с 27 февраля по 7 марта в регионе было запрещено проведение публичных мероприятий. Такое решение Евгения Куйвашева было вызвано ростом заболеваемости и неблагоприятным прогнозом специалистов.

По данным Роспотребнадзора, на 9 марта в Свердловской области зарегистрировано 2555 подтверждённых случаев коронавируса. В Нижнем Тагиле за сутки выявлено 124 заболевших.