В Свердловской области опять выросла плата за услуги ЖКХ

В Свердловской области утверждены новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год, пишет JustMedia. Постановление, подписанное губернатором Евгением Куйвашевым, опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно документу, каждому жителю Екатеринбурга в отопительный период придётся платить за ЖКХ 4982 рубля — на 188 рублей больше, чем в 2018 году. Самые внушительные счета, как и годом ранее, будут приходить жителям Алапаевска — для них стандарт вырос на 541 рубль и составляет 6461 рубль. Меньше остальных в Свердловской области за услуги ЖКХ будут платить в Унже-Павинском сельском поселении — 1491 рубль.

Постановление распространяет своё действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года. Контролем исполнения данного документа займётся вице-губернатор Сергей Швиндт.