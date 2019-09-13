В Свердловской области охотник случайно застрелил знакомого

Во время охоты в Тугулымском районе Свердловской области охотник случайно застрелил своего напарника, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, четверо мужчин, в том числе 49-летний стрелок и его 54-летняя жертва, отправились на охоту на рябчиков. Они охотились вблизи посёлка Ертарский. По словам подозреваемого, разряжая гладкоствольное охотничье ружьё, он направил его стволом в сторону находившегося впереди него мужчины. При разрядке ружья произошёл самопроизвольный выстрел, его друг получил огнестрельное ранение в спину с повреждением внутренних органов. Его повезли в больницу, однако в пути он умер.