В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение — 6 декабря в регионе ожидаются метели и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС России.

По данным Уралгидромета, на юге региона ожидается мокрый снег, так как температура воздуха может подняться до +2 градусов. Прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на провода.

В связи с возможными неблагоприятными погодными явлениями МЧС просит жителей Свердловской области не планировать дальние поездки без особой необходимости, выезжая в дальний путь рекомендуется ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, взять тёплую одежду, продукты питания, медикаменты, заряженный мобильный телефон, ознакомиться с расположением кафе и населённых пунктов по направлению дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номеру пожарных и спасателей МЧС России — 101 или 112.