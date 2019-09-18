В четверг, 19 сентября, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, со ссылкой на гидрометцентр сообщает региональное ГУ МЧС.

На территории области в ближайшие сутки местами ожидаются сильные ливни и грозы. Спасатели просят население в непогоду без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта.