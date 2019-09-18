В четверг, 19 сентября, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, со ссылкой на гидрометцентр сообщает региональное ГУ МЧС.
На территории области в ближайшие сутки местами ожидаются сильные ливни и грозы. Спасатели просят население в непогоду без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта.
«Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть. Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока, закрепить слабо укреплённые конструкции на своих подворьях. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них, а автомобилистам — скоростной режим и дистанцию», — уточняется в сообщении ведомства.