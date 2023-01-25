В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 26 января, в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

Свердловские спасатели советуют автолюбителям с особой внимательностью отнестись к поездкам в этот день, так как из-за непогоды увеличивается вероятность возникновения ДТП и и заторов. Не исключены отмены междугородних автобусных рейсов. Высок риск происшествий на туристических маршрутах. Пешеходам рекомендуют с осторожностью проходить рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметами, нависшими на строениях, оборванными проводами линий электропередач. Жителей частных домов предупреждают о высоком риске возникновения пожаров.

О случившемся происшествии сотрудники МЧС просят сообщать по телефону 101 или звонить на единый номер вызова экстренных служб 112.