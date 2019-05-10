В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило в Свердловской области штормовое предупреждение и просит жителей соблюдать меры личной безопасности. Сегодня вечером в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град, а также усиление ветра до 20–25 м/с. Специалисты ведомства рекомендуют рыбакам, охотникам и просто отдыхающим воздержаться от выхода в лес и на водные объекты.

«При усилении ветра не стойте у недостроенных зданий, деревьев, рекламных щитов, опор линий электропередач. Укройтесь в подъездах зданий. Не оставляйте открытыми окна и балконы. Проверьте надёжность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра. Будьте предельно осторожны с огнём. При сильном ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации Уралгидрометцентра, до 14 мая в регионе сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. В Нижнем Тагиле столбики термометров будут подниматься днём до 26 градусов выше нуля.

Жителям Нижнего Тагила при возникновении ЧС, аварий и происшествий нужно немедленно информировать МКУ «ЕДДС» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.