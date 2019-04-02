В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. По информации уральского гидрометцентра, неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продержатся в регионе ближайшие три дня, до вечера 5 апреля. В последний раз предупреждение о смоге действовало с 23 по 25 марта. Во время НМУ не рекомендуется долго находиться на улице и заниматься тяжёлым физическим трудом.

Напомним, уральские синоптики обещали тагильчанам тёплую и солнечную рабочую неделю. Со 2 по 5 апреля в городе будет преимущественно ясно. Дневная температура воздуха составит 5–10 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 4–8 градусов, поэтому на дорогах возможно появление гололедицы.