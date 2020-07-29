В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области на 30 июля объявлено экстренное предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. По данным Уральского гидрометцентра, завтра на отдельных территориях региона сохранится пятый класс горимости леса по областной шкале. При этом одновременно синоптики прогнозируют жителям региона сильные дожди. В Нижнем Тагиле, например, осадки ожидаются в течение пяти ближайших дней. Воздух будет прогреваться в это время максимум до плюс 25 градусов.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо сразу проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.