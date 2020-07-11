В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождей с градом и шквалистого ветра

МЧС объявило в Свердловской области экстренное предупреждение из-за дождей, града и шквалистого ветра. Непогода ожидается в отдельных городах региона сегодня, 11 июля. Одновременно в области сохранится аномальная жара.

В ведомстве просят при грозе не пользоваться мобильным телефоном и не купаться в водоёме, дома отключить все электроприборы. Если вы оказались на улице во время грозы или сильного ветра, то не следует искать укрытия под деревом или рекламными конструкциями. Это может привести к трагическим последствиям.

В Нижнем Тагиле в эти выходные, напомним, ожидается 26–28 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров будут опускаться максимум до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется западный.