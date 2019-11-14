В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В Свердловской области на 15 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящим снегопадом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По прогнозам ведомства, наиболее сильный снег ожидается на севере Среднего Урала и в горах, на дорогах будут возможны снежные заносы. Городские подразделения МЧС и аварийно-восстановительные бригады переведены в режим повышенной готовности. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а также быть осторожными при совершении манёвров на дороге. Водителей, которые не уверены в своих навыках вождения, просят постараться отказаться от поездок.

По данным Уралгидрометцентра, в Екатеринбурге ночью 15 ноября ожидается температура до –14 градусов, днём — от –1 до +1 градуса. Ночью без существенных осадков, днём будет идти мокрый снег, на дорогах прогнозируется гололедица.