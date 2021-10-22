В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области 23 октября ожидается сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального управлениия МЧС.

«По данным синоптиков, 23 октября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — рассказали в МЧС.

В ведомстве посоветовали надёжно закрыть всё форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод при нахождении дома. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями и возле недостроенных зданий», — отметили в МЧС.

В сложных дорожных условиях водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Не следует парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов — при сильном ветре они представляют большую опасность.

Накануне в МЧС уже предупредили свердловчан о непогоде: в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег с дождём и гололёд. Дорожные инспекторы просят водителей сменить резину на зимнюю или пересесть на общественный транспорт.

Из-за сложной обстановки на трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП: около 6:00 в районе 213-го километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов опрокинулся пассажирский микроавтобус. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с дороги и перевернулся. От удара одного из пассажиров выбросило из салона, мужчина погиб.