​​​​​​​На трассе под Нижним Тагилом перевернулся пассажирский микроавтобус. Один человек погиб, восемь пострадали 

Сегодня около 6:00 в районе 213-го километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов опрокинулся пассажирский микроавтобус. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал с дороги и перевернулся.

«В результате аварии один пассажир погиб — от сильного удара его выбросило из салона. Личность мужчины сейчас устанавливается. Ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Один из пассажиров находится в реанимации», — рассказал Валерий Горелых.

По данным Госавтоинспекции, на момент аварии водитель провёл за рулём всего два часа. В момент ЧП дорога была мокрая, но не скользкая. Движение на участке, где произошло ДТП, не затруднено.

На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и территориального ОВД. Началась проверка. Сотрудники ГИБДД отрабатывают разные версии случившегося.