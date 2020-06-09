В Свердловской области обнаружено 242 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле выявлено 12 заболевших

На территории Свердловской области подтверждено 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Верхних Серёг, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, посёлка Уральский, Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Лесного, Нижнего Тагила (+12), Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Режа, Свободного, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов. Всего в Свердловской области зарегистрировано 7910 случаев COVID-19.

Выписано 222 человека. Всего врачи вылечили 3495 пациентов. Также зарегистрировано три случая смерти больных коронавирусом, общее число случаев — 46.

В России за последние сутки выявлено 8595 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход, полностью выздоровело 11709 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 485253 случая коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 6142 летальных исхода, выздоровело 242397 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».