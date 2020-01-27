В Свердловской области неизвестные попытались захватить изумрудное месторождение

На единственном в России изумрудном Малышевском месторождении в Свердловской области предпринята попытка смены руководства, со ссылкой на действующего директора Евгения Василевского пишет Ura.ru.

По словам Василевского, ему в СМС неофициально скинули приказ об отстранении от должности.

«Приказ подписал Александр Назаров (заместитель гендиректора корпорации "Ростех"). Директором назначен мой зам по безопасности Сергей Бабушкин. На территории появились лица кавказской национальности, якобы они уполномочены провести некие изменения. Всех посторонних с территории удалил, охрана приведена в боевую готовность», — рассказал Евгений Василевский.

Василевский ставит под сомнение подлинность приказа: во-первых, он получен неофициальным путём, официально такой приказ не приходил, а во-вторых, Василевского смущает подпись Назарова — такое впечатление, что она подделана.