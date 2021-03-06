В Свердловской области назначили нового прокурора из Сибири

На пост прокурора Свердловской области назначили Бориса Крылова. Его предшественник Сергей Охлопков ушёл в отставку.

Как сообщает Е1.ru, ранее Крылов работал заместителем прокурора Новосибирской области. По данным издания, он уже прибыл в Екатеринбург и был замечен в администрации города.

В 1997 году Борис Крылов окончил Томский государственный университет и начал службу в органах прокуратуры Томска. С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия, после чего с июня 2019 года являлся первым заместителем прокурора Новосибирской области.

Предшественник Крылова Сергей Охлопков на посту прокурора Свердловской области работал с 2011 года. О его уходе из органов стало известно в начале февраля, после того как он попрощался с коллективом.