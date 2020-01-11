В Свердловской области нашли замену прокурору Игорю Вейсу, уволившемуся после скандала с пьяной ездой

В Свердловской области назначили нового прокурора Пригородного района. Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, им стал Владимир Березин. Ранее он был прокурором Карпинска, а с 2009 года — прокурором Краснотурьинска.

Владимир Анатольевич Березин родился в 1977 году. В 2000 году закончил Уральскую государственную юридическую академию, в этом же году пришел на службу в органы прокуратуры Свердловской области.

Напомним, вечером 9 июля в центре Нижнего Тагила нарядом ДПС был остановлен красный Opel Astra, за рулём которого находился экс-прокурор Пригородного района Игорь Вейс. Полицейские провели освидетельствование с помощью алкотестера и составили протокол по статье КОАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

31 июля стало известно, что Игорь Вейс написал заявление об увольнении по собственному желанию.

С 1 августа исполняющим обязанности прокурора Пригородного района Свердловской области был Павел Ашеев, до этого занимавший должность заместителя Игоря Вейса.