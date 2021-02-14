В Свердловской области нашли убийцу пропавшего больше четырёх лет назад молодого человека

В Свердловской области задержали предполагаемого убийцу 22-летнего Кирилла Смирнова, который пропал больше четырёх лет назад. Подозреваемый показал место, где закопал тело.
Смирнов пропал в Карпинске в июле 2016 года. По словам матери Кирилла, её сын планировал поехать в Первоуральск в поисках работы, но до запланированного пункта прибытия он не доехал. Полиция и волонтёры поисковых отрядов на протяжении четырёх лет занимались поисками пропавшего мужчины. Следственные органы в свою очередь только в августе 2020 года возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Тем временем мать молодого человека пыталась найти сына с помощью экстрасенсов, обращалась к федеральным телеканалам.
По информации знакомого с ситуацией источника Е1.ru, подозреваемым оказался бывший одноклассник убитого – Сергей Асерхилицын. Он и двое его друзей были последними, кто видел Кирилла живым.
«В ночь его пропажи они [Сергей с друзьями] приехали к нему [Кириллу] домой. Сергей начал требовать с него денег. В ходе ссоры он затолкал парня в багажник своего автомобиля Lada, и они поехали в лес, что у реки Антипинский исток. Там он опять начал угрожать Кириллу и избивать его, один из ударов — в висок — оказался смертельным. Трое друзей спрятали тело там же, в лесу, и договорились молчать о произошедшем», — сообщил собеседник издания.
Асерхлицын признался в убийстве и показал место, где спрятал тело. Там действительно оказались останки мужчины, похожего на Кирилла, однако экспертиза ещё проводится. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Были проведены первоначальные следственные действия, направленные на задержание подозреваемого и предъявление ему обвинений (в убийстве — прим. ред.). Сейчас данный обвиняемый заключен под стражу. Другие детали пока официально не разглашаются, так как идут следственные действия. В прокуратуре пообещали дать больше информации после того, когда следствие по делу будет окончено и дело будет направлено в суд. По данным «Вечернего Карпинска», тело было закопано в лесу. Конкретное место указал фигурант, который сейчас находится в статусе главного подозреваемого в убийстве», — пояснили изданию «Вечерний карпинск» в прокуратуре.