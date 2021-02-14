В Свердловской области нашли убийцу пропавшего больше четырёх лет назад молодого человека

В Свердловской области задержали предполагаемого убийцу 22-летнего Кирилла Смирнова, который пропал больше четырёх лет назад. Подозреваемый показал место, где закопал тело.

Смирнов пропал в Карпинске в июле 2016 года. По словам матери Кирилла, её сын планировал поехать в Первоуральск в поисках работы, но до запланированного пункта прибытия он не доехал. Полиция и волонтёры поисковых отрядов на протяжении четырёх лет занимались поисками пропавшего мужчины. Следственные органы в свою очередь только в августе 2020 года возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Тем временем мать молодого человека пыталась найти сына с помощью экстрасенсов, обращалась к федеральным телеканалам.

По информации знакомого с ситуацией источника Е1.ru, подозреваемым оказался бывший одноклассник убитого – Сергей Асерхилицын. Он и двое его друзей были последними, кто видел Кирилла живым.

«В ночь его пропажи они [Сергей с друзьями] приехали к нему [Кириллу] домой. Сергей начал требовать с него денег. В ходе ссоры он затолкал парня в багажник своего автомобиля Lada, и они поехали в лес, что у реки Антипинский исток. Там он опять начал угрожать Кириллу и избивать его, один из ударов — в висок — оказался смертельным. Трое друзей спрятали тело там же, в лесу, и договорились молчать о произошедшем», — сообщил собеседник издания.

Асерхлицын признался в убийстве и показал место, где спрятал тело. Там действительно оказались останки мужчины, похожего на Кирилла, однако экспертиза ещё проводится. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.