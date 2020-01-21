В Свердловской области нашли тело подростка с ножевыми ранениями

В Арамиле Свердловской области на улице обнаружили тело подростка с ножевыми ранениями. Как пишет E1.ru со ссылкой на местных жителей, 13-летний юноша мог сам нанести себе повреждения.

«Органы Следственного комитета разбираются в ситуации, выясняют все обстоятельства смерти подростка», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы областного управления МВД полковника Валерия Горелых, мальчик рос в благополучной семье. Сейчас полиция опрашивает знакомых и родственников ребёнка, чтобы пролить свет на обстоятельства трагедии.