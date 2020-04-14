В Свердловской области нашли свалку с токсичными и взрывоопасными веществами

Жители Дегтярска Свердловской области нашли недалеко от города свалку с токсичными химикатами. На фото, которые опубликовал портал Е1.ru, видно бутыльки технического дихлорамина, который является взрывоопасным веществом, а также упаковки ядовитого пиридина.

«Под Дегтярском под высоковольтной линией в 100 метрах от трассы устроена свалка из ядовитых и легковоспламеняющихся химреактивов. Рассыпан и разбросан дихромат калия, другие токсичные, канцерогенные вещества. Все не рассматривали. Обнаружили случайно. При попадании в огонь есть реально взрывоопасные. Отравляется почва и растения, а главное — здесь тропки грибников», — рассказал автор снимков.

Как пояснил изданию научный сотрудник Института естественных наук и математики УрФУ кандидат химических наук Кирилл Гржегоржевский, жители Дегтярска обнаружили химические реактивы.

«Пиридин — это распространённый реактив, который используется в очень многих химических синтезах. В быту он не используется. Дихлорамин — это не очень устойчивое соединение, которое используют в органическом синтезе. При хранении в темноте достаточно устойчив, но в общем достаточно опасный реагент. Это очень реакционноспособное соединение, которое вообще лучше не хранить у себя под боком», — рассказал он.

По данным источника издания в правоохранительных органах, опасную свалку уже убрали. Получить комментарий от мэрии Дегтярска журналистам не удалось.