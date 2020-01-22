В Свердловской области находящийся под следствием вор-рецидивист попытался ограбить почтовое отделение

В Среднеуральске Свердловской области 22 января 33-летний вор-рецидивист напал с ножом на отделение «Почты России» и потребовал у сотрудников 10 тысяч рублей.

Полиция задержала злоумышленника, им оказался местный житель, который уже является фигурантом уголовного дела за кражу.

«В связи с тем, что он был ранее судим, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но из-за его склонности к преступлениям сыщики настояли, чтобы суд его арестовал. Вчера, 21 января, суд должен был вынести новое решение и выбрать новую меру пресечения в виде ареста, но он, видимо предвкушая, что окажется за решёткой, на суд не явился. В итоге его объявили в розыск. Ну а сегодня, словно напоследок, чтобы насладиться свободой, будучи нетрезвым, он придумал план, как погулять», — рассказал Znak.com руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина ворвался в здание, где находятся почтовое отделение и горадминистрация Среднеуральска, и, угрожая ножом, стал требовать выдать ему 10 тысяч рублей. Когда сотрудники почты сказали ему, что зал оборудован видеокамерами, налётчик надел маску с прорезями для глаз.

«Директор заведения, 38-летняя женщина, выбрав удобный момент, выбежала из здания и прибежала через соседний подъезд в администрацию. Там попросила срочно вызвать полицию», — сообщил полковник Горелых.

Наряд из двух участковых уполномоченных и вневедомственной охраны, прибывший на вызов, задержал грабителя, когда тот пытался скрыться во дворах. При этом деньги он так и не похитил. В ближайшее время будет принято процессуальное решение по его новому криминальному эпизоду.