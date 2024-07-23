В Свердловской области начинающие фермеры получат гранты от государства в размере от 5 до 7 млн рублей

В Свердловской области 11 начинающих сельхозпроизводителей получат гранты от государства в размере от 5 до 7 млн рублей. На развитие молочного и мясного животноводства, племенного овцеводства по программе «Агростартап» из областного и федерального бюджетов будет направлено 75,3 млн рублей.

«До второго этапа конкурса на право предоставления гранта “Агростартап” было допущено 55 заявителей, планирующих заниматься, в основном, мясным и молочным животноводством. Заявители оценивались конкурсной комиссией по десяти критериям, среди которых: наличие опыта работы в сельском хозяйстве, наличие сельскохозяйственных животных и самоходной сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных угодий у заявителя. Размер предоставляемого гранта составит 5-7 миллионов рублей, в зависимости от направления деятельности заявителя», — рассказал замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

Одно из главных условий предоставления гранта «Агростартап» — фермер должен быть готов софинансировать не менее 10% стоимости проекта. С грантополучателями будут заключены соглашения на пять лет, согласно которым они обязуются реализовывать свои бизнес-проекты и достичь плановых показателей по производству мяса или молока. Фермеры могут использовать грант «Агростартап» на приобретение земельных участков, разработку проекта строительства или реконструкции, ремонт помещений, подключение к сетям, приобретение животных, покупку посадочного материала или техники.

Ранее, на заседании правительств Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев выступил с инициативой о продлении действия пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога на уровне 5%.

Напомним, по решению Евгения Куйвашева на поддержку аграриев региона в 2024 году запланировано более 5 млрд рублей. Из них более 3,7 миллиарда рублей выделено из регионального бюджета.