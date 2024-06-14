Евгений Куйвашев продлил действие пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога на уровне 5%

С инициативой продлить в Свердловской области действие пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога в размере 5% до 2027 года выступил Евгений Куйвашев на заседании правительства региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. При этом Налоговым кодексом Российской Федерации ставка единого сельскохозяйственного налога установлена в размере 6%.

Как в свою очередь отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, изменения, предусмотренные в законопроекте, способствуют созданию условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей региона на потребительские товары и услуги, а также обеспечению прав потребителей.

«Сейчас в Свердловской области 389 налогоплательщиков, применяющих пониженную налоговую ставку по единому сельскохозяйственному налогу. Всё больше аграриев — как крупных предприятий, так и малых крестьянско-фермерских хозяйств — выбирают эту систему налогообложения», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Свердловские сельхозпроизводители планируют к 2027 году увеличить среднемесячную заработную плату работников на 116%, а объём выручки от реализации товаров — на 114%.

«Принятие закона Свердловской области позволит нашим земледельцам и животноводам направить высвобождаемые благодаря пониженной налоговой ставке средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию производств, улучшение качества условий труда работников аграрного сектора», — подчеркнула министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Напомним, по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на поддержку аграриев региона в 2024 году запланировано более 5 миллиардов рублей. Из них более 3,7 миллиарда рублей выделено из регионального бюджета.