В Свердловской области начали набирать волонтёров для помощи пенсионерам из-за коронавируса

В Свердловской области начали набирать волонтёров, которые будут помогать пожилым людям в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, — в частности, приносить им продукты и лекарства первой необходимости, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Первыми волонтёрами стали студенты Свердловского областного медицинского колледжа — по данным оперативного штаба в Екатеринбурге, в группу быстрого реагирования записались уже более 200 человек. Помимо Екатеринбурга, работа будет организована в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ирбите, Красноуфимске, Краснотурьинске, Серове, Новоуральске, Алапаевске, Сухом Логу, Сысерти, Асбесте.

«Волонтёры-медики не будут подвергаться высокому риску заражения коронавирусом, потому что нет задачи целенаправленно контактировать с заболевшими, это задача медиков-профессионалов. Роль активистов — помочь преодолеть страх в обществе, транслировать приёмы профилактики инфекции и пропагандировать в этих условиях особое внимание к здоровому образу жизни», — сказал координатор волонтёров-медиков в СОМК и Свердловской области Павел Чигвинцев.

Записаться в волонтёры могут совершеннолетние жители региона, оставить свои данные можно по этой ссылке.

В Екатеринбурге на сегодня официально подтверждён один случай коронавируса — девушка вернулась несколько дней назад из Италии, сейчас она находится в ГКБ № 40, её состояние удовлетворительное. Неофициально сообщается о шести заражённых.