В Свердловской области начал формироваться коллективный иммунитет к коронавирусу

В Свердловской области начал формироваться коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом 7 августа сообщил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, на Среднем Урале увеличивается число жителей с антителами к COVID-19.

«Ситуация спокойная, мы находимся в зоне снижения. На 1-2% каждый день увеличивается число свободных коек. Сократилось число людей, которые лечатся дома, сейчас где-то 2000 человек. Мы в уверенном положительном тренде. Наверное, наступил период, когда количество обследованных перешло в качество», — цитирует Крекова Znak.com.

При этом чиновник отметил, что ситуация может «качнуться в другую сторону», если свердловчане не будут соблюдать масочный режим и режим самоизоляции. Также усугубить положение могут нарушения при проведении массовых мероприятий.