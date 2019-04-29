В Свердловской области начал действовать единый номер экстренных служб

В Свердловской области запущена в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», сообщает департамент информационной политики региона.

«Система-112 в части здравоохранения обеспечивает оказание экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения ущерба здоровью при несчастных случаях, авариях, пожарах, дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах, а также при прочих чрезвычайных ситуациях. При этом сохраняется ранее принятый порядок приёма звонков и реагирования дежурно-диспетчерских служб на сообщения от населения по номерам "03" и "103"», — отметили в ведомстве.

По номеру «112» жители области смогут сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах, в том числе на дороге, при которых необходима экстренная помощь спасательных служб, медработников или сотрудников полиции. Данная система создана прежде всего для сокращения сроков реагирования на обращения граждан, позволяя передавать информацию о происшествии одновременно всем задействованным экстренным службам.

«Максимальное время обработки оператором Системы-112 одного звонка, начиная от соединения вызова и заканчивая передачей сообщения компетентным службам, составляет 75 секунд», — подчеркнули в департаменте информполитики.

В составе дежурной бригады диспетчеров Центра обработки вызовов, помимо штатных психологов, всегда есть специалисты, владеющие несколькими иностранными языками. Также по номеру «112» уральцы могут получить экстренную психологическую помощь.