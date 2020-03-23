В Свердловской области на треть подняли цены на гречку

В Свердловской области зафиксировали подорожание гречневой крупы на 30%, со ссылкой на данные онлайн-касс сообщают аналитики сервиса «Контур.ОФД».

«Продажи круп (гречка, овсянка, рис, пшено) в первой половине марта выросли на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Продажи начали расти 9 марта, а к 18 марта выросли на 327%. Стоимость одной упаковки крупы в среднем выросла на 30%», — заявляют аналитики.

Отмечается, что в среднем по России спрос на гречку вырос серьёзнее — на 57%.

Также аналитики сообщили об увеличении продаж антисептиков на 107% по сравнению с первой половиной марта 2019 года и двукратном увеличении спроса на медицинские маски, при этом цена одной маски в среднем выросла на 13% и составила 15 рублей. Продажи антисептиков выросли на 134% по сравнению с весной 2019 года, но средняя цена почти не изменилась. Рост продаж начался 10 марта, пик пришёлся на 17 марта — продажи выросли в 4 раза и пока остаются на высоком уровне.

На прошлой неделе крупные торговые сети уверяли, что не будут спекулировать на ажиотаже и поднимать цены на продукты — такое заявление делали в «Ашане», отсутствие роста цен отмечала и служба доставки продуктов «СберМаркет», сотрудничающая с «Лентой» и Metro.