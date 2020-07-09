В Свердловской области на территории дома престарелых трактор снёс лавочку с сидящими на ней пенсионерами

Вечером 9 июля на территории реабилитационного пансионата для престарелых «Надежда», который находится недалеко от села Беловодье, трактор Т-40 наехал на сидевших на скамейке пенсионеров. 89-летняя женщина и 62-летний мужчина получили серьёзные травмы, им обоим потребовалась госпитализация.

Как пишет Znak.com со ссылкой на управление ГИБДД по региону, у женщины врачи диагностировали открытый перелом обеих костей голени, у мужчины — перелом рёбер.

За рулём трактора находился 29-летний мужчина, который никогда не получал водительских прав, а сам трактор не был зарегистрирован в установленном порядке. Водитель пояснил, что совершил наезд на пожилых людей, поскольку не справился с управлением и не смог остановиться.