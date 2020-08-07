В Свердловской области на свалке нашли медицинские документы с персональными данными пациентов

На свалке под Екатеринбургом были обнаружены выброшенные медицинские документы. Часть из них — с персональными данными пациентов.

Как пишет Е1.ru, несколько мешков с медицинскими документами на 61-м километре ЕКАД обнаружил местный житель. Предположительно, они принадлежат городской больнице № 40. Основная часть бумаг — служебные записки и акты сдачи-приёмки работ. Документы датированы 2002–2014 гг.

В ГКБ № 40 пообещали провести служебную проверку.