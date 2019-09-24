В Свердловской области на подготовку к отопительному сезону выделили 8 млрд рублей

В Свердловской области на подготовку к отопительному сезону направили 8 млрд рублей, рассказали на встрече со СМИ представители ресурсоснабжающих предприятий и министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. О проведении встречи сообщает пресс-служба «Облкомунэнерго».

«В этом году на подготовку к отопительному периоду было направлено 8 млрд рублей — сумма беспрецедентная, такой объём вложений связан с изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры», — отметил замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов Чикризов.

Сейчас в области тепло есть в 61% жилых домов и в 84,5% социальных объектов, отопление включено во всех 94 муниципалитетах в Свердловской области.

Как сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, в целом по региону включение систем централизованного теплоснабжения идёт более чем с 10-процентным опережением темпов прошлого года: к 24 сентября 2018 года к теплу было подключено 53% жилищного фонда Свердловской области и 77,34% соцсферы. Полностью жилфонд был подключен в 50 муниципалитетах, объекты социальной сферы — в 60 территориях.

«Показатели действительно неплохие, однако это не должно нас успокаивать. На Урал пришло резкое и, судя по прогнозам, затяжное похолодание, и на сегодняшний день главная задача органов местного самоуправления — обеспечить людей теплом, принять исчерпывающие меры для того, чтобы в максимально короткие сроки включить батареи во всех школах, детских садах, больницах и, конечно же, жилых домах. До 1 октября главам поручено обеспечить стопроцентную подачу тепла всем потребителям», — подчеркнул глава ведомства Николай Смирнов.

Отмечается, что летом «Облкоммунэнерго» отремонтировало более 700 трансформаторных подстанций и заменило 154 километра воздушных и кабельных линий, а также 72 километра линий электропередач.

«В 12 территориях, где услугу теплоснабжения оказывает наше дочернее предприятие "Объединённая теплоснабжающая компания", уже начался отопительный сезон. В этом году по тепловому дивизиону на капитальные и текущие ремонты было направлено 85 миллионов рублей», — пояснил генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Также компания потратит 42 миллиона на строительство и подключение новых объектов теплосетевой инфраструктуры. В Тугулыме уже начато возведение новой газовой блочно-модульной котельной, а также проектирование двух блочных котельных в Кировограде. В Верхнем Тагиле запланировано строительство центрального распределительного пункта.