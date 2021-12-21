В Свердловской области на месяц отменили QR-коды и разрешили кафе работать по ночам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды при посещении торговых центров с 22 декабря по 20 января. Также глава региона разрешил в этот период кафе и ресторанам работать в ночное время, но при этом проверять QR-коды у клиентов. Своё решение губернатор объяснил снижением заболеваемости коронавирусом и необходимостью поддержать бизнес в непростой экономической ситуации.

«Я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период с ограничениями приходится несладко. Поэтому, взвесив все “за” и “против”, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код. Ещё одно решение — с завтрашнего дня и до 20 января кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR», — написал губернатор в своём Instagram.

Добавим, что QR-коды, несмотря на послабления для ТЦ и общепита, продолжат проверять в органах власти, фитнес-клубах и спортивных учреждениях, театрах и филармониях, на концертных площадках и в ночных клубах, музеях, библиотеках, цирках и кинотеатрах, даже если они находятся в ТЦ.

Евгений Куйвашев также добавил, что продолжит постоянно следить за ситуацией с COVID-19. В случае ухудшения эпидобстановки ограничения могут вернуться досрочно.

Напомним, с 30 октября 2021 года в Свердловской области во всех кинотетрах и торговых центрах ввели вход по QR-кодам. Заведениям общепита запретили работать после 23:00.