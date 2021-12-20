Школьники Нижнего Тагила уйдут на новогодние каникулы 25 декабря

Зимние каникулы в школах Нижнего Тагила начнутся на неделю раньше — с субботы, 25 декабря. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили в управлении образования города. Там отметили, что такое решение связано с большим числом болеющих детей.

Тагильские школьники будут отдыхать до 10 января 2022 года. При этом, как отмечают учителя городских школ, досрочный выход на каникулы осложняется сбоем в работе «Сетевого города». Уже третий день ученики и преподаватели не могут быстро зайти на сайт. Учителя боятся, что не смогут поставить до 25 декабря оценки учащимся.

Также, по данным АН «Между строк», из-за сложной эпидобстановки в некоторых школах разрешили проводить новогодние праздники только для учащихся первых и вторых классов.

Ранее мы писали о том, что учащиеся 163 классов общеобразовательных школ Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ. В детских садах города ситуация с ОРВИ тоже непростая. На 15 декабря были закрыты на карантин 57 групп.