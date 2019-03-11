В Свердловской области на 15% выросла смертность от рака

На Среднем Урале в январе смертность превысила рождаемость на 1749 человек, сообщает Свердловскстат.

В первый месяц года родилось 4007 малышей, умерло 5756 человек. Естественная убыль населения — превышение смертности над рождаемостью — в январе этого года была выше, чем в январе прошлого. В январе также выросла смертность младенцев: умерло 27 детей в возрасте до года, в то время как в январе 2018 года — 23 ребёнка.

В целом смертность в январе выросла на 7,2%. На 15% выросло число смертей от рака, на 18,2% стало большей смертей от транспортных травм. На 14,6% было больше смертей от болезней органов дыхания. Вместе с тем на 56% сократилось число смертей от случайного отравления алкоголем, на 33% сократилось число самоубийств.