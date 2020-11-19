В Свердловской области мужчина зарезал собутыльника и выкинул с балкона

В Нижней Салде 39-летний мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого. Как рассказали АН «Между строк» в СК, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый выкинул тело с балкона третьего этажа.

Инцидент произошёл в ночь на 12 ноября, когда обвиняемый распивал в своей квартире алкогольные напитки с 46-летним гостем. В ходе застолья знакомые поссорились, тогда хозяин квартиры схватил нож и нанёс оппоненту несколько ударов. От полученных травм гость скончался на месте.

«После этого обвиняемый, намереваясь избавиться от тела, выбросил его с общего балкона с высоты третьего этажа. Тело потерпевшего было обнаружено только утром, после чего прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого», — рассказали в пресс-службе СК.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключён под стражу. Следствие выяснило, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.