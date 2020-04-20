В Свердловской области могут увеличить время тишины на период режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своём Instagram о том, что депутаты Заксобрания Свердловской области могут в ближайшее время выйти с инициативой о расширении режима тишины в регионе на время действия режима самоизоляции.

Отвечая на вопрос подписчицы, возможно ли ввести в регионе ограничения на шум по аналогии с Москвой, поскольку «некоторые соседи считают, что это праздник какой-то, и с утра до вечера слушают музыку», губернатор ответил следующее:

«В столице, как вы правильно указываете, ограничения на шум распространяются ещё и на середину дня. Режим самоизоляции, безусловно, обострил этот вопрос, и я могу понять неудобства, о которых вы пишете и с которыми сегодня многие сталкиваются. Думаю, беспрецедентная ситуация, в который мы все оказались, подтолкнёт в том числе наших депутатов выйти с инициативой о дополнительном регулировании в этом вопросе».

Глава региона также напомнил, что, согласно действующему областному законодательству, тишина должна соблюдаться с 23:00 до 08:00 в будние дни и с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу и воскресенье, праздничные и нерабочие дни. В случае нарушения тишины в установленное время граждане вправе обращаться в полицию.

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