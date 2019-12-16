В Свердловской области могут измениться правила расчёта за горячую воду

Федеральная антимонопольная служба сообщила о вступлении в силу постановления правительства, перекладывающего разработку правил начисления счетов за горячую воду на губернаторов регионов, сообщается на сайте ведомства.

«Документ наделяет губернатора региона или уполномоченного им органа правом решать, в каком виде (однокомпонентном или двухкомпонентном) в субъекте РФ будут устанавливаться тарифы на горячую воду в закрытой системе», — говорится в сообщении.

Согласно документу, однокомпонентный тариф будет включать в себя стоимость 1 кубического метра холодной воды и расходы на его подогрев. Двухкомпонентный тариф на воду предусматривает начисление платы сразу за два показателя: учитывается объём потреблённой горячей воды и потраченная на её подогрев тепловая энергия.

В постановлении также отмечается, что новые методические указания по расчёту регулируемых тарифов появятся в течение четырёх месяцев, разработкой руководства займутся ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и Минстрой.