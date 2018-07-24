В Свердловской области многодетным семьям будут выплачивать 200 тысяч рублей вместо земельного участка

24.07.2018 11:25

В Свердловской области многодетные семьи смогут получить 200 тысяч рублей вместо положенного им бесплатно земельного участка под строительство дома, пишет Znak.com. Соответствующий проект постановления правительства вступит в силу с 31 июля.

В документе устанавливается порядок предоставления новой социальной выплаты. Решение о выплате будет принимать областное Министерство по управлению государственным имуществом, а выплачивать средства — областное Министерство строительства. 

Отмечается, что многодетная семья может получить социальную выплату только один раз с одновременным письменным отказом от предоставления в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области. 

В очереди на получение земельных участков в регионе сейчас стоит около 20 тысяч многодетных семей. Предполагается, что после введения социальных выплат очередь существенно сократится.

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