В Свердловской области Минобрнауки провело родительское собрание, где обсуждалось участие подростков в несанкционированных митингах

Вчера в онлайн-формате состоялось экстренное общеобластное родительское собрание, организованное Министерством образования Свердловской области. Спикерами на мероприятии, посвящённом профилактике правонарушений среди школьников и студентов, выступили министр образования региона Юрий Биктуганов, руководитель Свердловского областного родительского комитета (СОРК) Людмила Золотницкая, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Возчиков и педагог-психолог, эксперт СОРК Оксана Лунегова.

Эксперты в прямом эфире дали практические рекомендации родителям и законным представителям, как уберечь детей от преступлений. Александр Возчиков начал своё выступление с официальных данных, он рассказал, что Свердловская область занимает первое место по преступности среди подростков по итогам 2021 года. Как уточнил спикер, очень часто подростки думают, что никто не узнает о совершённом ими преступлении. В качестве примера полицейский привёл случай, когда подросток нашёл банковскую карту и расплатился ей за покупки. По его словам, такое преступление в полиции раскроют очень быстро, а ребёнку и его родителям придётся отвечать за проступок.

Представитель полиции отдельно отметил, что за участие в несанкционированных митингах подростка и его законного представителя также могут привлечь к ответственности.

«Участие в таких митингах повлечёт административную либо уголовную ответственность. Что за этим последует? В обязательном порядке лицо несовершеннолетнее будет привлечено к дисциплинарной ответственности — это штраф, постановка на учёт, информирование всех уровней власти, родителей, ваших коллективов. Наши дети с вами в последующем просто себе закрывают путь на любую госслужбу!» — прокомментировал Александр Возчиков.

Министр образования Юрий Биктуганов напомнил родителям, что самое важное — это слышать ребёнка и любить его таким, какой он есть, а также помочь в решении проблем. Министр рассказал о работе горячих линий, куда могут обратиться за психологической помощью как родители, так и подростки.

Завершила собрание педагог-психолог Оксана Лунегова. Она рассказала о важности формирования критического мышления у ребёнка, а также о том, как важно составить круг людей, кому он может доверять. По словам эксперта, это могут быть не только родители, но и педагоги или тренеры. Также Оксана Лунегова отметила, что стоит обезопасить ребёнка от негативной информации в соцсетях.

Эксперты сошлись во мнении, что забота о досуге, контроль контента, который потребляет ребёнок, положительно сказывается на развитии и помогает уберечь несовершеннолетнего от преступлений.

Напомним, в школах Нижнего Тагила педагогов обязали следить за поведением своих подопечных и не допустить их участия в несанкционированных массовых мероприятиях, связанных со спецоперацией в Донбассе. Классные руководители должны мониторить соцсети учеников и при необходимости проводить с ними и их родителями профилактические беседы, «чтобы дети не наглупили».