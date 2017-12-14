В Свердловской области медсанчасть колонии наказали за нарушение прав ВИЧ-инфицированных осуждённых

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать медицинскую часть колонии в Тавде своевременно и в нужном количестве проводить анализ крови ВИЧ-инфицированных осуждённых, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорной проверки было выявлено, что в медсанчасти не соблюдалось необходимое количество лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных осуждённых на иммунный статус и вирусную нагрузку.

«Это напрямую влияет на эффективность и безопасность проводимой терапии, а в конечном итоге — и на качество оказываемых медицинских услуг», — подчеркнули в прокуратуре.

Представители ведомства зафиксировали нарушение статьи 41 Конституции России, где говорится о гарантии оказания медпомощи.