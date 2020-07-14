В Свердловской области медбрат обматерил пациента и чуть не задушил его жену (ВИДЕО)

В Краснотурьинской ЦГБ медбрат обматерил пациента, который продолжительное время ожидал приёма врача, и чуть не задушил супругу мужчины. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

«В ходе доследственной проверки будет выполнен комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств инцидента, по итогам проверки сотрудниками Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — цитирует Znak.com сообщение ведомства.

Инцидент произошёл 12 июля. Мужчина обратился за помощью в медучреждение с переломом пятки. Там его пообещали принять после того, как закончится дезинфекция. После 40-минутного ожидания на улице супруга пациента начала стучать в двери больницы и требовать, чтобы её мужу оказали помощь, однако охранник решил прогнать семью. На помощь ему пришёл медработник, который сначала нецензурно выражался, а потом принялся душить женщину на глазах у её мужа и малолетнего ребёнка.

«В алкогольном угаре взял за горло женщину, а пациенту сказал: “А ты, хромоногий, сиди, не лезь”. В больнице парня с переломом приняли только спустя 1,5 часа, и то после того, как сотрудникам ЦГБ сказали, что позвонили в Роспотребнадзор», — сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE».

Проверку по факту конфликта также провела городская полиция. По словам начальника МО МВД Валерия Требкова, стороны не имеют претензий друг к другу, поэтому административные дела возбуждены не будут. Помимо этого, собственную проверку инцидента проведёт региональный Минздрав.

Главврач Краснотурьинской больницы рассказал НТВ, что санитар был трезв, руководство уже применило к нему дисциплинарные меры — агрессивного мужчину уволили.