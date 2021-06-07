В Свердловской области МЧС одобрило для посещения только один пляж

В Свердловской области спасателями допущен к эксплуатации всего один пляж, сообщила на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Ирина Каменных.

«Всего в Свердловской области освидетельствован и допущен к эксплуатации один пляж в Новоуральском городском округе. Остальные заявки мы ждём», — сказала она.

По её словам, ситуация с организацией пляжей в регионе очень сложная. Каменных также отметила, что за тёплый период на водных объектах региона уже погибли 16 человек, четверо из них — дети.

Ранее представители регионального управления Роспотребнадзора сообщали, что ни один из водоёмов области не соответствует санитарным нормам.