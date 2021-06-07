Общество

В Свердловской области МЧС одобрило для посещения только один пляж

07.06.2021 15:47

В Свердловской области спасателями допущен к эксплуатации всего один пляж, сообщила на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Ирина Каменных.

«Всего в Свердловской области освидетельствован и допущен к эксплуатации один пляж в Новоуральском городском округе. Остальные заявки мы ждём», — сказала она.

По её словам, ситуация с организацией пляжей в регионе очень сложная. Каменных также отметила, что за тёплый период на водных объектах региона уже погибли 16 человек, четверо из них дети.

Ранее представители регионального управления Роспотребнадзора сообщали, что ни один из водоёмов области не соответствует санитарным нормам.

«На территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства, и использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным», — заявляли в ведомстве.

 

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