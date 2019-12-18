В Свердловской области ликвидируют три посёлка и две деревни

Депутаты Заксобрания Свердловской области ликвидируют сразу четыре населённых пункта в регионе, пишет Znak.com.

Вопрос рассмотрят 19 декабря на комитете по региональной политике и законодательству. В повестке заседания указано, что упразднению подлежат деревня Новая в Слободо-Туринском районе, деревня Антоновка в Таборах, посёлок Плотина в Невьянске и посёлок Подгорный в Полевском. Ликвидация проходит по инициативе местных дум — по данным депутатов, в маленьких поселениях больше не осталось жилых домов и постоянного населения, нет дорог, инженерной инфраструктуры и хоть сколько-нибудь полезных строений.

«Поселения утратили признаки населённых пунктов и не имеют перспектив дальнейшего развития», — говорится в пояснительных записках к законопроектам.

Одновременно с этим депутаты преобразуют посёлок Холмистый: на трёх улицах населённого пункта постоянно живёт только пять человек, поэтому его присоединят к Невьянскому городскому округу. Окончательно вопросы рассмотрят на последнем в этом году заседании Заксобрания 24 декабря.