В Свердловской области лесник нашёл под мостом машину с трупом

В Свердловской области под железнодорожным мостом нашли машину, в салоне которой обнаружили труп водителя. Сотрудники полиции предполагают, что мужчина не справился с управлением.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, днём 27 ноября возле трассы Полевской — Северский местный лесник наткнулся на перевёрнутый автомобиль Renault Logan. Внутри машины на водительском сиденье он обнаружил тело мужчины. Погибшим оказался 23-летний житель Полевского.

«Предварительно установлено, что 26 ноября водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по автодороге Полевской — Северский, в районе 2-го км не справился с управлением транспортным средством, допустил наезд на препятствие справа в виде металлического ограждения с последующим опрокидыванием с железнодорожного моста. В результате дорожной аварии водитель автомобиля Renault Logan скончался на месте ДТП», — добавили в ведомстве.

Мужчина имел стаж управления транспортными средствами более 5 лет и раньше уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. С погибшим последний раз общалась бабушка, которая пояснила, что около часа ночи 27 ноября ей позвонил внук и пообещал приехать в гости.