В Свердловской области купаться можно только в двух водоёмах  

На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых разрешено купаться. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Управления Роспотребнадзора Иван Вагнер, пишет «Областная газета».

По словам Вагнера, на сегодняшний день в Свердловской области санитарно-эпидемиологическое заключение имеют 14 зон пляжного отдыха. При этом только на двух объектах допускается купание: это озеро Щучье Тавдинского ГО и озеро Шарташ в Екатеринбурге. На остальных 12 пляжах разрешены отдых и занятие спортом без захода в воду.

Представитель Роспотребнадзора напомнил, что в связи с новой коронавирусной инфекцией на Среднем Урале действуют ограничения, не допускающие массового скопления людей. Даже если ограничения будут сняты, гражданам всё равно придётся «соблюдать принципы социального дистанцирования».

Организации, занимающиеся эксплуатацией пляжей, этим летом должны будут проводить мероприятия по обработке и дезинфекции всего оборудования. Им также придётся следить за количеством посетителей, которые находятся в зоне рекреации.

Отметим, что специалисты Государственной инспекции по маломерным судам начали приёмку пляжей в регионе 5 июня.