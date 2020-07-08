В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 263 человека. В Нижнем Тагиле – четверо заражённых

В Свердловской области зарегистрировано 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+120), Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+4), Полевского, Режа, Туринского и Шалинского городских округов. Всего в регионе зарегистрировано 14792 случая новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 282 человека. Всего уральские врачи вылечили 9008 пациентов», - заявили в штабе.

Зарегистрировано 3 новых случая смерти больных коронавирусом, всего в регионе от инфекции скончался 141 человек.

В России за последние сутки выявлено 6562 новых случая коронавируса в 84 регионах, 27,6% - не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода, полностью выздоровел 8631 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 700792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10667 летальных исходов, выздоровели 472511 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».