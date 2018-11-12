В Свердловской области компания лишилась автопарка за долг в 1,2 миллиона рублей

Судебные приставы арестовали автопарк компании «Уральская бумага» из Сухого Лога из-за долгов на сумму 1,2 миллиона, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Фирма задержала зарплату на 300 тысяч рублей своим работникам. Кроме того, «Уральская бумага» не заплатила 900 тысяч электросетевой компании и не погасила госпошлину в размере 30 тысяч рублей. Приставы приехали на предприятие и описали машины, которые хранились на стоянке: фургон Тата, микроавтобус ГАЗ, автомобиль КамАЗ 500.

Имущество передали на хранение администрации Сухого Лога. Если должник в ближайшее время не заплатит деньги, эксперты оценят стоимость транспорта и продадут его на аукционе.