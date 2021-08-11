В Свердловской области к 1 сентября массово вакцинируют учителей

К началу учебного года все педагоги Екатеринбурга будут привиты от коронавируса COVID-19, заявил на пресс-конференции заместитель главного врача «Городского центра медицинской профилактики» Александр Харитонов.

По его словам, на текущий момент показатель вакцинированных сотрудников екатеринбургских школ превысил 25 тысяч человек (80%).

«Этот вопрос находится на жёстком контроле министерства образования. Думаю, к началу учебного года все педагоги у нас будут защищены», — рассказал Александр Харитонов.

Также он заявил, что в регионе начали прививать мигрантов — в порядке живой очереди при наличии паспорта и СНИЛС. Всего на текущий момент первым компонентом вакцины «Спутник V» привито 29,8% населения Свердловской области, вторым — 24,6%.

«Мы должны привить хотя бы 60% населения. Но если мы не начнём прививать также и подростков, нам не создать коллективный иммунитет», — подчеркнул Харитонов.

По его словам, вопрос вакцинации несовершеннолетних в настоящее время прорабатывается.

Ранее власти Свердловской области призвали медиков готовиться к четвёртой волне коронавируса, которая, по их прогнозам, придётся на начало учебного года.