Общество

В Свердловской области изымают из магазинов курицу и яйца тюменской птицефабрики

22.10.2021 17:49

В Свердловской области изымают из магазинов продукцию тюменской птицефабрики «Боровская», которая была произведена в период подозрения на птичий грипп. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, пишет Е1.RU. 

«Управлением Россельхознадзора птицефабрике “Боровская” было предложено изъять весь выпускаемый товар из торговой сети. Продукция предприятия поступает в магазины 22 регионов, включая Свердловскую, Омскую, Челябинскую, Курганскую области, ХМАО и ЯНАО. Сырая продукция может представлять угрозу для птицеводческих хозяйств и ЛПХ, если она получена от больной птицы. На сегодняшний день предприятием проводится возврат товара, произведённого в период подозрения на птичий грипп», — добавили в ведомстве.

  • Как пишет ТАСС, режим ЧС в посёлке Боровском Тюменской области ввели 16 октября. До этого птицефабрику отправили на карантин на три недели, а продукцию изъяли.
  • На фоне введённого ранее режима ЧС по птичьему гриппу в Свердловской области в регионе выросли цены на курицу и яйца.
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