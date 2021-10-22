В Свердловской области изымают из магазинов курицу и яйца тюменской птицефабрики

В Свердловской области изымают из магазинов продукцию тюменской птицефабрики «Боровская», которая была произведена в период подозрения на птичий грипп. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, пишет Е1.RU.

«Управлением Россельхознадзора птицефабрике “Боровская” было предложено изъять весь выпускаемый товар из торговой сети. Продукция предприятия поступает в магазины 22 регионов, включая Свердловскую, Омскую, Челябинскую, Курганскую области, ХМАО и ЯНАО. Сырая продукция может представлять угрозу для птицеводческих хозяйств и ЛПХ, если она получена от больной птицы. На сегодняшний день предприятием проводится возврат товара, произведённого в период подозрения на птичий грипп», — добавили в ведомстве.