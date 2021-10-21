В Свердловской области из-за режима ЧС по птичьему гриппу выросли цены на курицу и яйца

На фоне введённого ранее режима ЧС по птичьему гриппу в трёх муниципалитетах Свердловской области в регионе выросли цены на курицу и яйца. По данным Свердловскстата, за последнюю неделю стоимость яиц выросла на 3,4%, теперь десяток стоит в среднем около 74 рублей. Курица же подорожала на 3,15%, до 183,5 рубля за килограмм.

«За последнюю неделю в магазинах региона продолжался рост цен на овощи. Помидоры выросли в цене на 20,4%, до 165,8 рубля за килограмм, огурцы — на 12,8%, до 107,4 рубля за килограмм. Продолжает дорожать картофель (+5,6%), яблоки (+3,12%)», — сообщает Свердловскстат.

Кроме того, по данным ведомства, также выросли цены на гречку (+2,7%), свинину и баранину (+1,5%). Подорожали творог (+1,1%) и молоко: пастеризованное — на 2,3%, стерилизованное — на 1,9%.