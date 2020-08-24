В Свердловской области из-за сообщения о минировании эвакуировали четыре ТЭЦ Вексельберга

В Свердловской области 24 августа были эвакуированы все тепловые электростанции (ТЭЦ), подконтрольные группе ПАО «Т-Плюс», которая принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу. Это было сделано после анонимного сообщения о минировании, поступившего в управление свердловского филиала компании.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу филиала, решение эвакуировать людей со всех четырёх станций было принято из-за того, что злоумышленник не указал, какая именно ТЭЦ «заминирована». При этом все станции продолжают работу в штатном режиме, поскольку оперативный персонал остался на рабочих местах. Сейчас помещения станций обследуют силовики и сотрудники МЧС.

В Свердловской области ПАО «Т-Плюс» принадлежат ТЭЦ Академическая, Ново-Свердловская ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ и Первоуральская ТЭЦ.